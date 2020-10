Schon mehr als 30.000 aktive Corona-Fälle in Österreich

2.782 Neuinfektionen innnerhalb von 24 Stunden in Österreich - und das an einem Sonntag. Mittlerweile fällt beinahe täglich ein neuer trauriger Rekord.

Kein Tag ohne Rekord bei den Neuinfektionen in Österreich: Mit 2.782 weiteren mit SARS-CoV-2-Infizierten österreichweit wurde ein neuer Rekord für einen Sonntag registriert. Aus den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium ging hervor, dass es bisher in Österreich 82.536 positive Ergebnisse aus 2.088.359 Tests gab. Innerhalb eines Tages wurden 17.744 Testergebnisse eingemeldet, für einen Tag am Wochenende ein hoher Wert.



Mit Stand Sonntag, 14.00 Uhr, sind laut AGES-Dashboard österreichweit 984 Personen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Zudem sind derzeit 30.290 Menschen aktiv erkrankt.. 1.225 Menschen befinden sich aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 174 auf Intensivstationen. Am Sonntag waren knapp 15,7 Prozent der eingemeldeten Tests positiv.



Die meisten positiven Testergebnisse wurden in Wien mit 686 registriert, gefolgt von Oberösterreich mit 612 und Niederösterreich mit 416. In der Steiermark kamen 325 Infektionen dazu, in Tirol 313 und in Salzburg 269. Zweistellig blieben Vorarlberg mit 68, das Burgenland mit 47 und Kärnten mit 46 Neuinfektionen.