Laut oe24-Infos hat man sich bei den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern auf einen bundesweiten Lockdown ab Montag geeinigt. Die Schulen sollen jedoch offen bleiben.

In Oberösterreich und Salzburg ist der Lockdown schon beschlossene Sache - laut oe24-Informationen folgt nun auch der Rest des Landes. Um die Schulen herrschte bis zuletzt ein hartes Tauziehen, bei dem sich Bildungsminister Faßmann durchsetzen konnte.

Die Schulen bleiben in Salzburg und Oberösterreich offen, hieß es am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Jedoch soll ein Schulbesuch "nicht der Regelfall sein", so der Salzburger Landeshauptmann Haslauer. Eltern, die ihre Kinder daheim betreuen können, seien aufgerufen, ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken, um die Neuinfektionen zu senken und damit die Spitäler und deren Personal zu entlasten, heißt es in einer aktuellen Aussendung der Länder. Außerdem reiche eine Entschuldigung der Eltern aus, um vom Unterricht fernbleiben zu können - ein ärztliches Attest ist nicht nötig.

Dieses Modell dürfte nun auch für ganz Österreich umgelegt werden.