Schwangere (25) stirbt an Corona

Trotz aller Bemühungen der Ärzte starb die 25-jährige schwangere Frau, ohne Vorerkrankungen, auf der Intensivstation an in Dortmund an Covid-19.

Dortmund. Die junge, schwangere Frau könnte noch leben, sagt ein sichtlich getroffener Direktor der Dortmunder Frauenklinik – wenn Sie sich hätte impfen lassen. Die erst 25-Jährige war wegen einer Corona-Infektion mit schwerer Atemnot ins Spital eingeliefert worden. Ende vergangener Woche gab es dann die schreckliche Nachricht: Die Schwangere ohne Vorerkrankungen starb trotz aller Bemühungen der Ärzte. Per Kaiserschnitt gelingt es den Ärzten noch, das Baby zu retten. Wie "WAZ" berichtet, empfiehlt Prof. Thomas Schwenzer, Direktor der Dortmunder Frauenklinik, allen schwangeren Frauen: "Lasst euch impfen!" Die junge Frau könnte noch leben, meint ein sichtlich getroffener Direktor der Dortmunder Frauenklinik – wenn Sie sich hätte impfen lassen. "Das ist jetzt der ultimative Anlass, um darüber zu reden", sagt er im Gespräch mit dem Hellweger Anzeiger. "Wir haben am Anfang gedacht, dass schwangere Frauen das Coronavirus genauso gut verarbeiten wie altersgemäße nicht schwangere Frauen. Inzwischen wissen wir, dass das nicht so ist."