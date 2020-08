Francisco und sein Vater Jorge Vallejo arbeiteten beide als Ärzte.

Dr. Jorge A. Vallejo (89) und sein Sohn Dr. Carlos Francisco Vallejo (57) halfen ihr Leben lang anderen Menschen. Nun sind beide Ärzte aus dem US-Bundesstaat Florida am Coronavirus gestorben.

© Facebook/Jessica Vallejo

Zuerst hatte sich Francisco wohl in der Arbeit in einem Pflegeheim infiziert. Da sich der 57-Jährige um seinen bereits 89-jährigen Vater kümmerte, war es wenig verwunderlich, dass auch der Vater wenig später positiv getestet wurde. Der Gesundheitszustand verschlechterte sich bei beiden rasant, Vater und Sohn wurden am gleichen Tag ins Krankenhaus eingeliefert.

Jorge starb bereits sechs Tage später, während sein Sohn am 1. August – nach 42 Tagen auf der Intensivstation – am Covid-19 starb. "Wir haben im Grunde genommen beide Anker unserer ganzen Familie verloren", sagte Jessica Vallejo, Jorges Enkelin und Carlos Nichte, dem Miami Herald.