So läuft die Impfung in den Bundesländern

Nachdem am Vormittag die Impfstoffe vom Bundesheer an Pflegeheime in den Bundesländern übergeben wurden, begannen heute die Impfungen.

St. Pölten. In Niederösterreich sind am Sonntagnachmittag im Landespflegeheim St. Pölten, Haus an der Traisen, die ersten Covid-19-Impfungen an Bewohnerinnen und Mitarbeiter verabreicht worden. Den Anfang machte eine 89-Jährige. Immunisiert wurde in der Folge auch im Pflegeheim St. Elisabeth der Caritas in der Landeshauptstadt.

Die erste Nadel im Bundesland mit dem Impfstoff des Konsortiums Biontech/Pfizer wurde um 13.53 Uhr von Karl Zwiauer, Mitglied des Nationalen Impfgremiums, gesetzt. "Aber wo", meinte die 89-Jährige auf die Frage eines Pflegers, ob sie aufgeregt sei. "Passt schon", fügte sie hinzu. "Es war nicht meine erste Injektion." Sie habe sich "selbstverständlich gemeldet", sagte die Frau im Interview. "Damit ich nicht krank werde." Und die Bewohnerin des Landespflegeheims äußerte nicht zuletzt die Hoffnung, dass die Impfung etwas nütze. Von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wurde die niederösterreichische "Pionierin" als "tolles Vorbild" gelobt. Zwiauer attestierte die Landeschefin indes, "Geschichte geschrieben" zu haben. Die weiteren Bewohnerinnen, die im Landespflegeheim mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft wurden, waren eine ebenfalls 89- sowie eine 97-Jährige. Im Caritas-Pflegeheim in der niederösterreichischen Landeshauptstadt wurden gemeinsam mit Notruf NÖ etwa 100 Impfdosen an Bewohner und Mitarbeiter verabreicht. In den kommenden Wochen soll einer Aussendung zufolge allen bei der Hilfsorganisation in der Pflege Beschäftigten "das Angebot einer Covid-19-Impfung zur Verfügung stehen". Erste Immunisierungen von Senioren in Grazer Pflegewohnheim

Graz. In der Steiermark wurde am Sonntagnachmittag mit den ersten symbolischen Impfungen gegen Covid-19 begonnen. Im Pflegewohnheim Aigner-Rollet im Bezirk Geidorf erhielt die bekannte Grazer Schauspielerin Gerti Pall (88) die erste "steirische" Dosis. Rund 40 Senioren, in der Mehrzahl Frauen, hatten sich für die Impfung freiwillig gemeldet. Politikvertreter sprachen von einem Meilenstein bzw. Wendepunkt in der Pandemie und riefen die Bevölkerung zum Impfen auf.

Die zweite Impfung für die Senioren wird innerhalb von drei Wochen verabreicht, sagte Gerd Hartinger, Geschäftsführer der Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ). Der Name des Wohnheims erinnert übrigens an Oktavia Aigner-Rollet, die als erste Ärztin in Graz 1907 eine eigene Praxis eröffnete. Hartinger sprach von einer "Grenzlast", der Bewohner und Personal der Pflegewohnheime im vergangenen dreiviertel Jahr ausgesetzt gewesen seien.

Dies betonte auch die Bundes- und Landespolitik: Ministerin Christine Aschbacher (ÖVP) sprach in einem kurzen Statement vor dem Heim kurz vor den Impfungen von einem "großartigen Tag. Heute wird eine Trendwende eingeleitet". Sie bitte alle, sich impfen zu lassen. Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) sagte u.a., der heutige Tag mit dem Beginn der Impfungen sei ein Wendepunkt, der hoffentlich wieder Normalität bringen werde. Auch sie hoffe, dass viele sich impfen ließen. Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) bedankte sich wie ihre ÖVP-Kolleginnen beim gesamten steirischen Gesundheits- und Pflegepersonal. Nun gehe es heraus aus der Pandemie. Jeder entscheide selbst über eine Impfung, aber diese Entscheidung sei auch eine Frage der Verantwortung für sich und die Allgemeinheit.

Der steirische Impfkoordinator Michael Koren sagte, der Impfstart sei um den 11. oder 12. Jänner geplant. Gestartet werde mit den Mitarbeitern der GGZ, die sich dazu meldeten. Von den Pflegewohnheim-Bewohnern hätten rund zwei Drittel ein Interesse an der Impfung bekundet. Zu Beginn stünden in der Steiermark rund 35.000 Dosen zur Verfügung. In der ersten Phase würden auch Hochrisikogruppen und Spitalspersonal geimpft, in der zweiten Phase ab Februar/März dann Personen über 65 Jahre. Die dritte Phase starte ab dem zweiten Quartal 2021, sagte Koren. Dann werde mit der Immunisierung der restlichen Bevölkerung bei freiwilliger Meldung begonnen. Ohne den niedergelassenen Ärztebereich werde es nicht gehen, so der Koordinator. Bisher haben sich rund 290 Ärzte aus diesem Bereich gemeldet, die bei den Impfstraßen mithelfen wollen.

95-jährige Frau erhielt erste Impfung in Tirol

Innsbruck. Die 95-jährige Notburg Perkhofer aus Mieming (Bez. Imst) ist am Sonntag als erste Tirolerin gegen das Coronavirus geimpft worden. Insgesamt wurden ab 10.00 Uhr 70 Personen im Wohn-und Pflegeheim Mieming immunisiert, informierte das Land in einer Aussendung. "Jetzt geht es bergauf, denn der Impfstoff ist da und bringt uns die Wende im Kampf gegen das Coronavirus", sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

© APA/LAND TIROL/JOSEF DANNER

Platter betonte, dass der Impfstoff eine neue Perspektive offenbare und bedankte sich bei allen Beteiligten und insbesondere beim Bundesheer, das den Impfstoff von Wien nach Tirol transportiert hatte. "Wir zeigen zum wiederholten Mal, dass wir in dieser schwierigen Situation mit dem Österreichischen Bundesheer als strategische Reserve der Republik einsatzbereit sind", stellte Tirols Militärkommandant Ingo Gstrein fest.

Gerhard Peskoller, Leiter des Wohn- und Pflegeheims Mieming, zeigte sich froh darüber, "dass die Impfung jetzt auch Tirol erreicht hat". Aus Sicht der Bewohner biete die Impfung neben dem gesundheitlichen Aspekt auch einen Schritt in Richtung sozialer Normalität und gegen Vereinsamung. Als Heimleiter appellierte er insbesondere an alle Beschäftigten im Gesundheitswesen, sich impfen zu lassen - "zum Wohle der eigenen Gesundheit und im Rahmen der Fürsorgepflicht gegenüber den zu pflegenden Personen", so Peskoller.

Nach Angaben von Platter wird nächste Woche in sechs weiteren Wohn- und Pflegeheimen quer durch Tirol geimpft, ehe dann in weiterer Folge - noch in der ersten Jänner-Hälfte - die Impfung in allen übrigen Tiroler Wohn- und Pflegeheimen ausgerollt werde. Im Jänner 2021 sollen über 24.000 Impfdosen von Biontech/Pfizer in Tirol zur Verfügung stehen, damit könnten über 12.000 Personen geschützt werden. "Mit diesen vorgesehenen Impfdosen steht genügend Impfstoff für alle Bewohner sowie Mitarbeiter in Tirols Wohn- und Pflegeheimen für eine freiwillige und kostenlose Impfung zur Verfügung", sagte Platter. Man müsse jetzt dafür sorgen, einen umfassenden Schutz für jene Tiroler anzubieten, "die ein besonders hohes Risiko haben, schwer zu erkranken oder zu versterben".

96 Dosen in Salzburger Seniorenheim verabreicht

Salzburg. 96 Dosen des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer sind am Sonntag im Seniorenwohnhaus Salzburg-Liefering verabreicht worden. Als erster in Salzburg geimpft wurde der Seniorenwohnheim-Arzt Leonhard Hofer, und zwar vom ärztlichen Leiter der städtischen Senioreneinrichtungen, Randolf Messer, der seinerseits von Hofer geimpft wurde. Dann folgten weitere Mitarbeiter und Bewohner des Hauses.

© APA/LAND SALZBURG/FRANZ NEUMAYR

Die 96 Dosen reichten genau aus, denn es hätten sich viele Freiwillige in der Einrichtung gemeldet, hieß es vom Land Salzburg. Seniorenwohnhaus-Leiterin Andrea Sigl war "nervös wie am ersten Schultag" und freute sich über den Impfstart. "Größere Mengen an Impfstoff erwarten wir dann Mitte Jänner. Sobald diese da sind, werden wir die Impfungen in Seniorenwohnheimen fortsetzen und sie in Spitälern, Gesundheitseinrichtungen und Betreuungseinrichtungen aufnehmen", sagte LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP), Normalität könne nur mit der Impfung erreicht werden.

Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) war ebenfalls an Ort und Stelle: "Testen schafft Klarheit und die kommende Impfung schafft Sicherheit. Wir werden gemeinsam mit dem Land die Impfstrategie für unsere Senioreneinrichtungen so rasch und professionell wie möglich umsetzen." Messer betonte, dass noch nie in der Medizin in so kurzer Zeit so viele Ressourcen in die Entwicklung eines Impfstoffs geflossen seien. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer müsse mit großer Vorsicht transportiert und bei minus 80 Grad gekühlt werden. Ist er erst einmal in der Impf-Phiole, muss er innerhalb von fünf Stunden verabreicht werden.

90-Jährige aus Altersheim Sierning als erste in OÖ geimpft