So viele Impfungen gab es im Stephansdom

Impfstraße ab 6. Dezember täglich geöffnet.

Exakt 17.817 Corona-Impfungen mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer sind seit August in der Barbarakapelle im Wiener Stephansdom verabreicht worden, davon 10.123 seit Novemberbeginn und 2.872 allein am vergangenen Wochenende: Die Nachfrage nach Impfen im Dom sei hoch wie nie, berichtete der Malteser Hospitaldienst, der die Aktion mit den Johannitern im Auftrag der Dompfarre koordiniert, am Dienstag laut Kathpress.

Wegen des enormen Zulaufs wird die bisher von Donnerstag bis Sonntag (10.00 bis 20.00 Uhr) angebotene Aktion ab 6. Dezember, also dem Nikolaustag am kommenden Montag, auf alle Wochentage ausgeweitet, kündigte Malteser-Einsatzleiterin Gabrielle Scarimbolo an. Derzeit reiche die Menschenschlange an Impftagen bis weit vor das Eingangsportal der Domkirche, wobei zu Spitzenzeiten bis zu vier Stunden Wartezeit in Kauf genommen werden, so Kathpress nach einem Lokalaugenschein am Wochenende.

Auch in Salzburg ist eine Impfaktion in einem "kirchlichen Setting" geplant: Zu Mariä Empfängnis (8. Dezember) veranstaltet die Katholische Aktion in Zusammenarbeit mit den Maltesern und Land Salzburg eine Impfstraße im neu renovierten Kapitelsaal am Kapitelplatz 6, teilte die Erzdiözese mit. Geöffnet ist das Angebot von 10.00 bis 14.00 Uhr.