Staat übernimmt Kosten für Corona-Impfung

Wie nun aus dem Gesundheitsministerium bekannt wurde, soll der Bund die Kosten für den Impfstoff tragen.

Jeder, der sich impfen lassen möchte, soll die Möglichkeit dazu bekommen, heißt es Informationen aus dem Gesundheitsministerium zufolge. Das bedeutet konkret, dass der Staat die Kosten für den Impfstoff trägt.

Gegen Ende des Jahres soll es bereits so weit sein: Österreich hat sich bereits 600.000 Impfdosen durch einen EU-Vertrag mit AstraZeneca gesichert, was eine gute Sicherheit aufweisen soll. Die Kosten für den Impfstoff belaufen sich auf 2,50 Euro pro Dosis - jene Kosten, die der Staat übernehmen will. Die ersten Raten sollen an Mitarbeiter im Gesundheitsbereich und in der Pflege verabreicht werden, hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober bereits in einer Pressekonferenz im August verkündet.