Tabelle zeigt: Welche Booster-Impfung bei wem am besten wirkt

Der so genannte Booster ist die dritte Impfung gegen das Coronavirus. Damit soll sichergestellt werden, dass der Antikörperschutz gegen SARS-CoV-2 aufrecht gehalten wird. Derzeit führt die MedUni Wien Studien zum dritten Stich durch. Während also national die Daten zur Booster-Impfung noch erhoben werden, gibt es international schon erste Empfehlungen bezüglich Zusammensetzung.

Der Politiker und studierte Mediziner Karl Lauterbach teilte auf Twitter eine Tabelle des amerikanischen Biochemikers Rob Swandacher, in der die verschiedenen, aus seiner Sicht empfehlenswertesten Kombinationen dargestellt sind – auf Basis einer Studie mit 458 Probanden und deren jeweils erreichten Antikörperspiegeln. Wer zuerst mit Biontech geimpft worden ist, sollte demnach bei der dritten Dosis auf Moderna setzen, wer zunächst zwei Dosen Moderna bekommen hat, wiederum auf Biontech. Johnson & Johnson-Geimpften wird zur Auffrischungsimpfung mit Moderna geraten.

Die Booster Impfung muss jetzt Tempo gewinnen. Was wirkt am besten? Wechseln wirkt am besten! Moderna für BionTech Geimpfte, BionTech für Moderna Geimpfte, und Moderna für J&J Geimpfte