Der Infizierte kam direkt mit dem Flugzeug aus London in Innsbruck an.

Nachdem der Behörde ein positives Coronavirus-Testergebnis mit Omikron-Mutationsverdacht für eine Person vorliegt, die laut den behördlichen Erhebungen am vergangenen Samstag (11. Dezember 2021) im Zeitraum 17:54 bis 18:35 Uhr mit dem Regionalbus 4176 (Richtung Nassereith) von Innsbruck nach Telfs gefahren ist, unternimmt die Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Aufruf:

Personen, die im genannten Zeitraum ebenfalls diese Verkehrsverbindung genutzt haben, werden gebeten, vorsorglich einen PCR-Test durchzuführen. Zudem sollen diese Personen für 14 Tage auf ihren Gesundheitszustand achten und vorsorglich verstärkt Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen beachten wie Abstand halten, FFP2-Maske tragen und Menschenansammlungen meiden.

„Bei dem vorliegenden Fall handelt es sich um eine Person, die direkt per Flug London-Innsbruck von Großbritannien nach Tirol zurückgereist ist. Die AGES wurde über diesen Fall umgehend informiert und nimmt das grenzüberschreitende Contact-Tracing im Zusammenhang mit dem Flug vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es in Tirol aktuell eine enge Kontaktperson aus dem familiären Umfeld, die bereits abgesondert wurde. Wir bitten aufgrund des Mutationsverdachtes jedoch vorsorglich alle Personen, die im genannten Zeitraum ebenfalls die Busverbindung genutzt haben – trotz der in öffentlichen Verkehrsmitteln geltenden hohen Sicherheitsvorkehrungen mit FFP2-Maskenpflicht – um regelmäßige Testungen und um erhöhte Achtsamkeit“, informiert Elmar Rizzoli, Leiter des Einsatzstabs Corona.