Ungeimpften-Lockdown: So macht sich Deutschland über uns lustig

Lange galt Österreich für Deutschland als Vorbild in Sachen Corona-Regeln - doch nun will unser Nachbar nicht nachziehen.

Seit heute gilt in Österreich der Lockdown für Ungeimpfte. Jeder ab 12 muss nun vollimmunisiert oder genesen sein, um das Haus verlassen zu dürfen. Ausnahmen gibt es für Arztbesuche, Einkaufen im Supermarkt oder etwa die Arbeit.

In der Vergangenheit zog Deutschland meist nach, sobald Österreich neue Corona-Verordnungen erlassen hatte - doch dieses Mal scheint es anders zu sein. Zwar wollen die möglichen Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP auch Verschärfungen umsetzen, doch diese betreffen den öffentlichen Verkehr. So sollen Ungeimpfte ohne negativen Test keine Busse und Bahnen mehr benutzen dürfen - unabhängig von der weiter geltenden Maskenpflicht.

Einem Lockdown für Ungeimpfte gibt Deutschland eine klare Absage. Die BILD, Deutschlands größte Tageszeitung, titelt etwa: "Bloß nicht nachmachen!" und schreibt weiter: "Das Virus kennt bekanntlich keine Grenzen. Aber diese Politik gegen Kinder und Jugendliche darf in Deutschland keine Schule machen!". Der Lockdown für Ungeimpfte betrifft Personen ab dem Alter von 12 Jahren. So müssen auch Jugendliche entweder geimpft oder genesen sein, um das Haus für Freizeitaktivitäten verlassen zu dürfen.

Auch andere deutsche Tageszeitungen kritisierten den österreichischen Weg - wenn auch aus anderen Gründen. So schreibt etwa die FAZ, dass die Maßnahmen "kaum kontrollierbar" und "schwer umzusetzen" sind. Und ei Nürnberger Nachrichten sprechen sich für eine generelle Impfpflicht aus: "Sie (die Politik in Deutschland, Anm.) sollte angesichts der Dramatik der Lage eine allgemeine Impfpflicht - natürlich mit begründeten Ausnahmen - zumindest prüfen. Das wäre am gerechtesten, am solidarischsten. Und zudem auch praktikabler als der heikle Lockdown für Ungeimpfte, den Österreich nun einführt. 2G scheint zu wirken; die Impf-Zahlen steigen. Gut so. Druck hilft also."