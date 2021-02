Urlaub nur noch mit Impfung – bald auch bei uns?

Ein erster Reiseverantalter stellt klar: Nur Geimpfte dürfen in den Hotels absteigen.

Der deutsche Reiseveranstalter Alltours will ab Herbst in seinen eigenen Urlaubshotels der Marke Allsun nur noch Gäste mit einer Corona-Impfung beherbergen.



Auch in Österreich wird über Vorteile für Geimpfte diskutiert – eine Impf-Pflicht soll es aber nicht geben.



