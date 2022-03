Verordnung: Ab morgen Maskenpflicht für alle

Der Gesundheitsminister, ÖVP und Länder haben sich auf eine Verordnung geeinigt.

Es ist soweit: Die neue Corona-Verordnung ist da! Seit Freitag hat die Regierung darum gerungen, bereits für gestern war sie angekündigt und jetzt liegt sie oe24 vor.



So gilt etwa die Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen. Ausnahmen sind der private Wohnbereich, am Verabreichungsplatz in der Gastro, bei Proben oder künstlerischen Darbietungen in fixer Zusammensetzung, beruflich und privat (d.h. Theaterensemble genauso wie private Blasmusikkapellen und Chöre).



