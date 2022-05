Versaut neue Variante BA5 unsere Ferien?

Im Sommer schlägt das Virus zu, so Experten wie Andreas Bergthaler und Ulrich Elling.

Wien. Die steigenden Temperaturen sollen uns eine Atempause vom Corona-Virus bringen, ab heute fallen die Masken fast überall (siehe unten). Doch Achtung: Die Pandemie hält keinen Sommerschlaf.

Welle ab Juli. Derzeit ist die Corona-Lage in Österreich noch ruhig – 1.903 Neuinfektionen gab es in den vergangenen 24 Stunden. In Portugal explodieren die Zahlen aber jetzt schon wieder. Schuld sind die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5. Diese sind nun auch in Österreich am Vormarsch, könnten ab Juli eine neue Welle auslösen.

BA5- & BA4-Infektionen steigen jetzt exponentiell

Warnung. Derzeit haben die neuen Corona-Varianten BA5 und BA4 einen Anteil von 10 Prozent, aber in einem Monat sind sie die dominanten Varianten, warnt Virologe Andreas Bergthaler auf Ö1: „Wenn man sich anschaut, welchen Wachtumsvorteil diese Subvarianten haben, kann man davon ausgehen, dass ihr Anteil sich jede Woche verdoppelt.“

Molekularbiologe Ulrich Elling sagt: „Es ist damit zu rechnen, dass sich über den Sommer – vermutlich im Juli – eine Welle aufbaut“.

Verschärfungen auch m Sommer möglich

Maßnahmen. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es zu ÖSTERREICH: „Wir haben die Entwicklungen genau im Blick, derzeit sinken die Zahlen. Sollte sich die epidemiologische Lage ändern, kann es auch wieder Verschärfungen geben.“

Die Maskenpflicht könnte dann nicht erst im Herbst, sondern schon im Sommer zurückkehren.

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen bereits wieder leicht an. Die Inzidenz liegt bei 201 (in Österreich bei 164).

Hotspot Lissabon. Besonders explosiv steigen die Coronafälle im Urlaubsland Portugal mit 30.000 Neuinfektionen in 24 Stunden. Hotspot ist Lissabon. Portugals Inzidenz liegt bei 2.000, bald bei 4.000, warnen Virologen.