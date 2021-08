Der Top-Virologe empfiehlt eine Impfprlicht für "kritische" Arbeitsplätze.

Die Corona-Infektionszahlen steigen seit einigen Wochen wieder stetig an. Erst gestern meldete sich die Virologin Dorothee von Laer zu Wort und wollte einen neuerlichen Lockdown im Herbst nicht ausschließen. Der Ruf nach einer 1G-Regel wird von Experten immer lauter. Nun fordert der Virologe Christoph Steiniger eine Impfpflicht in gewissen Branchen. "Die entscheidende Maßnahme ist und bleibt die Impfung. Ich habe zum Beispiel bei Arbeitsplätzen die Möglichkeit, dass man sagt, gewisse kritische Arbeitsplätze können nur zur Verfügung stehen, wenn man geimpft ist", so der Steiniger im ZiB2-Interview.

Weiteres Impfangebot

Des weiteren findet Steiniger man müsse "viele weitere Anstrengungen, dass man noch mehr Impfungen durchführen kann". Bereits in den vergangenen Wochen wurde das Impfangebot immer weiter ausgebaut, so startete die Stadt Wien Impfboote und Impfbusse um mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen zu können.