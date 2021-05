Vor Gastro-Öffnung: Testzentren werden überrannt

In Teststraßen, Apotheken und neuerdings Gurgelboxen ist mit Wartezeiten zu rechnen.

Rund 700.000 Corona-Tests können täglich an allen offiziellen Teststationen in Österreich durchgeführt werden. Das ist die maximale Kapazität derzeit. Eine Kapazität, die bereits gestern, aber auch die nächsten Tage schwer strapaziert wird. Die heute erfolgte Öffnung von Gastronomie, Tourismusbetrieben, Fitnesscentern und vielem mehr, wofür man einen Eintrittstest benötigt, trieb die Menschen in Massen zu den Testzentren. Zum Vergleich: In Vorarlberg stieg die Testquote nach der Öffnung Mitte März um fast 70 Prozent.

Für eine gewisse Entlastung werden aber auch die von den Lokalbetreibern zur Verfügung gestellten Selbsttests sorgen.