Warum Schweden derzeit von Corona verschont bleibt

Das skandinavische Land hat die niedrigste Inzidenz in ganz Europa - und das ohne Corona-Maßnahmen.

Nicht nur in Österreich, sondern in fast ganz Europa explodierten zuletzt die Corona-Zahlen. Während in vielen Ländern die vierte Welle wütet, hat Schweden die Lage derzeit völlig unter Kontrolle – und das ohne Maßnahmen.

Bereits Ende September feierte das skandinavische Land seinen „Freedom Day“, an dem die wenigen Restriktionen abgeschafft wurden. Die Corona-Zahlen sind seither kaum gestiegen, die 7-Tages-Inzidenz liegt derzeit bei gerade einmal 62.

Verschiedene Erklärungen

Während das Land in den früheren Wellen - auch bedingt durch den schwedischen Sonderweg – hart getroffen wurde, scheint man dieses Mal verschont zu werden. Ein Grund dafür könnte in einer natürlichen Immunität liegen. Viele Schweden könnten sich bereits in den ersten Wellen infiziert haben und dadurch Antikörper gebildet haben.

Eine andere Erklärung liegt in der Impfstrategie. Obwohl nur 69% der Bevölkerung vollständig geimpft wurde, konnte man die vulnerablen Gruppen trotzdem schützen. Chef-Virologe Anders Tegnell führt auch die geringe Bevölkerungsdichte und eine geringere Mobilität als Gründe an.

Experten warnen

Experten warnen aber auch davor, dass die derzeitige Situation nur eine Momentaufnahme sein könnte. Schweden testet im internationalen Vergleich auffällig wenig, in der vergangenen Woche wurden gerade einmal 86.000 Personen getestet. Einige Virologen rechnen nun damit, dass die Zahlen in den kommenden Wochen stark ansteigen könnten. Die Politik reagiert darauf bereits leicht. Ab Dezember braucht man bei Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern einen 3G-Nachweis.