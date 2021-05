Die Urlaubslust der Österreicher steigt von Tag zu Tag. Entsprechende Pläne zu schmieden, ist jetzt auch wieder realistisch. Auf gehts!

Verreisen zu können haben viele in der Pandemiezeit am meisten vermisst. Mit den Öffnungen und Lockerungen der Reisebeschränkungen werden Urlaubspläne jetzt wieder realistisch. Laut einer Ruefa-Umfrage wollen stolze 98 Prozent heuer zumindest ein Mal auf Urlaub fahren. Neben Ferien in Österreich steht das Meer ganz oben auf der Prioritätenliste. Rund ein Viertel hat eine Reise ins Ausland bereits fix im Visier. Mit jeder angekündigten Lockerung – zuletzt etwa die Aufhebung der Quarantänepflicht für Touristen in Italien – ziehen die Buchungen deutlich an, ist aus den Reisebüros zu hören.

Auto vor Flugzeug

Stärker als sonst dürften heuer Ziele punkten, die mit dem Auto erreichbar sind. Für die Meereshungrigen sind das vor allem Kroatien und Italien. Einen totalen Boom gibt es bei Campingurlaub – viele Hotspots im In- und Ausland sind in den Hauptferienmonaten Juli und August bereits ausgebucht.

Griechenland und Spanien am gefragtesten bei Flugreisen

Auch die Nachfrage nach Flugreisen steigt von Tag zu Tag. Am beliebtesten sind hier Griechenland und Spanien. Bei der AUA gehen von Tag zu Tag mehr Buchungen ein, heißt es. Die rot-weiß-rote Airline wird im Sommer mehr als 100 Ziele anfliegen, das touristische Programm wird auf Vorkrisenniveau anwachsen. Beispielsweise geht es zu 15 Destinationen in Griechenland; Italien ist mit sieben Zielen im Programm. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Verbindungen auf die Kanarischen und Balearischen Inseln, nach Portugal oder in die Türkei.

© Getty Images ×

Wer ein Flugticket buchen möchte, sollte nicht zu lange warten. „Aufgrund momentan ausreichender Kapazitäten und günstiger Preise empfiehlt es sich, schon jetzt zu buchen“, sagt AUA-Vertriebsvorstand Michael Trestl. Mit der erwarteten stetig steigenden Nachfrage ist damit zu rechnen, dass die Urlaubsflüge teurer werden.

Storno & Umbuchung

Kurzfristige und gebührenfreie Storno- und Umbuchungsmöglichkeiten sind den Menschen dieses Jahr angesichts der noch nicht gebannten Pandemiesituation besonders wichtig. Die Reiseveranstalter bieten das heuer durch die Bank an. Die AUA hat die gebührenfreie Umbuchung jetzt bis 31. Juli verlängert.

Corona-Auflagen

Für die Einreise in andere Länder gelten natürlich im Sommer 2021 einige coronabedingte Regeln. Urlauber brauchen an der Grenze den Nachweis über Impfung, negativen Corona-Test oder überstandene Infektion. Die Quarantäneverpflichtung für die meisten Länder ist mit 19. Mai gefallen, ebenso bei der Rückkehr nach Österreich. Wichtig: Touristen brauchen derzeit meist ein Einreiseformular, das am besten vorab online auszufüllen ist.

© Getty Images ×

Quarantänepflicht für meiste Urlaubsländer ist gefallen

Die Gastronomie ist in unseren liebsten Urlaubsländern offen (bis auf Nachtlokale). Und anders als hierzulande muss beim Besuch von Restaurants etwa in Italien kein Test vorgewiesen werden, auch nicht beim Check-in im Hotel – außer bei der Einreise ins Land gibt es meist keine zusätzlichen Kontrollen. Abstandsregeln sowie Beschränkung der Personenzahl pro Tisch im Restaurant gelten auch in den Urlaubsorten am Mittelmeer. Druck machen etwa Griechenland und Italien, einzelne Tourismusregionen bis Juni komplett coronafrei zu bekommen und möglichst alle Mitarbeiter von Hotellerie und Gastronomie zu impfen.