Weiter Chaos um Gratis-FFP2-Masken

Wien. 97 Prozent der Menschen über 65 Jahre haben in Österreich zehn Stück Gratis-FFP2-Masken erhalten. "Rund drei Prozent aller Lieferungen sind noch offen. Bis spätestens Mitte Februar erwarten wir, dass alle Lieferungen abgeschlossen sind", hieß es am Mittwoch aus dem Gesundheitsministerium. Für Senioren, die noch keine Masken erhalten haben, hatte die Post eine Hotline eingerichtet. Diese sei überlastet, kritisierte der Pensionistenverband am Mittwoch.

Mehr als 1,7 Millionen Pensionisten haben laut Gesundheitsministerium die Masken erhalten, in Umkehrschluss bedeutet das, dass mehrere zehntausend Menschen über 65 noch auf ihre warten. Seit zehn Tagen gilt im Handel und in öffentlichen Verkehrsmittel eine FFP2-Tragepflicht. Alle Menschen, die bis zum Stichtag 19. Dezember 2020 65 Jahre alt geworden sind, sollen zehn Stück FFP2-Masken erhalten.

Telefon-Hotline "völlig überlastet"

Weil das nicht bei allen der Fall war, hat die Post unter 0800/500-142 eine Hotline eingerichtet. Diese sei "völlig überlastet, weil die Regierung offenbar bis jetzt nicht fähig ist, die Masken zeitnah und lückenlos auszuliefern", kritisierte am Mittwoch Pensionistenverbands-Generalsekretär Andreas Wohlmuth.

Der Pensionistenverband fordert, den Mitarbeiterstab bei Hotline und Logistik zu verstärken. "Es muss doch möglich sein, dass man den zurecht verärgerten Pensionistinnen und Pensionisten die fehlenden Masken innerhalb eines Tages nachsende", verlangte Wohlmuth.