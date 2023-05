WHO hebt Corona-Gesundheitsnotstand auf

Die weltweite Corona-Pandemie gilt nicht mehr als internationaler Gesundheitsnotstand. Das entschied die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag.

Konkrete Folgen hat das nicht, weil jedes Land für sich über seine Schutzmaßnahmen entscheidet. Weltweit gab es laut WHO mindestens 20 Millionen Tote durch die Corona-Pandemie.

In Österreich hat erst diese Woche ein Teil der noch bestehenden Corona-Regeln geendet. Mit Montag, dem 1. Mai war die zuletzt geltende Maskenpflicht auch in vulnerablen Bereichen wie Spitälern, Alten-und Pflegeheimen und in Arztpraxen Geschichte. Auch die sogenannte Risikogruppenfreistellung lief aus.

Ende Juni enden letzte Corona-Regeln

Ende Juni gehört dann auch die Meldepflicht bei einer Covid-Erkrankung der Vergangenheit an. Auch die derzeit noch gültige Verkehrsbeschränkung für positiv getestete Menschen endet dann. Aktuell müssen Infizierte zwar nicht in Quarantäne, sind aber zum Tragen einer FFP2-Maske in Innenräumen und auch im Freien bei engem Kontakt zu anderen Menschen verpflichtet.