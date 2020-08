Wieder 164 Corona-Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden

Wien. Die Zeiten mit zweistelligen Neuinfektionsraten scheinen vorerst auf Dauer vorbei: Zum siebenten Mal in Folge hat das Innenministerium am Montag mit 164 Neuinfektionen (Stand 17. August, 9.30 Uhr) eine dreistellige Zahl vermeldet. 70 dieser Neuinfektionen kommen allein auf Wien.

Insgesamt gab es bisher 23.534 positive Testergebnisse. 729 Personen sind an oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben, 20.765 galten als wieder genesen. Damit gibt es derzeit in Österreich mehr als 2.000 aktiv Infizierte, 2.040 genau. 114 Personen sind aufgrund des Corona-Virus in Spitalsbehandlung und davon 23 auf Intensivstationen.

Mit 30 verzeichnete Oberösterreich nach Wien die meisten Neuinfektionen. Es folgten Tirol mit 20, Niederösterreich mit 19, die Steiermark mit zehn, Kärnten mit neun sowie Salzburg, Vorarlberg und das Burgenland mit je zwei.