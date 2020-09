Wieder 621 Corona-Neuinfektionen an nur einem Tag

Bisher 38.095 Erkrankte, 766 verstorben und 29.229 genesen. 341 hospitalisiert, davon 68 intensiv. 621 Neuinfektionen österreichweit.

Österreichweit. Bisher gab es in Österreich 38.095 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (20. September 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 766 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 29.229 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 341 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 68 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland : 8

: 8 Kärnten : 17

: 17 Niederösterreich : 94

: 94 Oberösterreich : 49

: 49 Salzburg : 21

: 21 Steiermark : 13

: 13 Tirol : 62

: 62 Vorarlberg : 38

: 38 Wien: 319

Über 8.000 aktiv Erkrankte in Österreich

Näheres in Kürze...

Die Lage in den Bundesländern

Wien: In Wien sind binnen 24 Stunden 319 neue Infektionen mit dem Coronavirus diagnostiziert worden. Insgesamt sind in der Bundeshauptstadt damit 13.144 positive Testungen bestätigt. Somit gab es am Sonntag 4.390 aktiv Infizierte. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 235, das ist einer mehr als am gestrigen Samstag.

Bei dem Todesfall handelt es sich laut einer Aussendung des Krisenstabs um einen Mann im Alter von 82 Jahren mit Vorerkrankungen. 8.519 Personen sind in Wien inzwischen wieder genesen. In den vergangenen 24 Stunden wurden in Wien insgesamt 4.943 Corona-Tests vorgenommen. Die Gesamtzahl erhöht sich damit auf 402.461.

Wien plant unterdessen schon für die Zeit, in der eine Impfung gegen das Virus verfügbar ist. Zumindest wurden personelle Weichen gestellt: Die bisherige Leiterin der Magistratsabteilung 15 (Gesundheitssdienste), Karin Spacek, wechselt mit morgigen Montag in die Strategische Gesundheitsversorgung (MA 24). Dort wird sie für die Entwicklung und Umsetzung einer umfassenden Impfstrategie für Wien zuständig sein, teilte das Rathaus mit.

Niederösterreich: In Niederösterreich ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen bis Sonntagfrüh um 94 auf 5.521 geklettert. 4.415 Personen, um 53 mehr als am Vortag, galten nach Angaben des Sanitätsstabs als genesen. 110 Todesopfer sind im Zusammenhang mit Covid-19 im Bundesland zu beklagen. Aktuell infiziert waren somit 996 Menschen. 241.892 Testungen wurden bisher durchgeführt.

Kärnten: In Kärnten ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am Sonntag um 17 gestiegen. Wie der Landespressedienst in einer Aussendung mitteilte, sind aktuell 89 Personen in Kärnten infiziert. Acht von ihnen werden in Spitälern behandelt, eine Person ist auf der Intensivstation. 14 der 17 neuen Coronafälle wurden in den Bezirken Villach und Villach-Land registriert. Die Behörden eruierten einen Familiencluster von sechs Personen. Weitere Maßnahmen, wie etwa das Contact Tracing, laufen.