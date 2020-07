Wieder 84 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) 84 neue Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die meisten neuen Infizierten wurden laut Innenministerium mit 32 Betroffenen in Wien verzeichnet.

Bisher gab es in Österreich 19.827 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (9.30 Uhr) sind österreichweit 710 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 17.716 wieder genesen. Am Montag befanden sich 114 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 18 der Erkrankten auf Intensivstationen.