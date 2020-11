An ein Aufsperren der Après-Ski-Lokale ist mit der derzeitigen Corona-Infektionslage nicht zu denken.

Am Sonntag herrschte große Verwunderung über ein AMS-Stellenagebot für große Verwunderung. Das Arbeitsmarktservice verschickte ein verpflichtendes Stellenausschreiben zur Bewerbung für ein Tiroler Après-Ski-Lokal im Dezember, an eine arbeitssuchende Mitte-50-jährige Wienerin.Der Zeitraum (Dezember bis April) sorgt für Wirbel im Netz, denn an ein Aufsperren der Après-Ski-Lokale ist mit der derzeitigen Corona-Infektionslage nicht zu denken.