Wirbel um Corona-Party in Wiener Nobel-Club

Dutzende Menschen feiern ohne Sicherheitsabstand oder Mund-Nasen-Schutz.

Die Corona-Zahlen in Österreich explodieren. Am Freitag wurden 5.627 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet, am Samstag soll nun ein Lockdown light verkündet werden.

Empörung im Netz

Zahlreiche Infektionen gehen dabei auf Freizeitveranstaltungen und Partys zurück. Ein Video aus einem Wiener Nobel-Club in der Innenstadt sorgt nun vor allem in den sozialen Medien für Aufregung. Darauf sieht man, wie dutzende Menschen ohne Sicherheitsabstand oder Masken feiern.

Bereits kommende Woche werden alle Bars und Clubs für vier Wichen schließen müssen. Dann wird es auch erneut zu Ausgangsbeschränkungen kommen. Wie oe24 aus Regierungskreisen bestätigt wurde, werden diese Ausgangsbeschränkungen von 20 Uhr bis 6 Uhr kommen. Also de facto eine Art Ausgangssperre in der Nacht.