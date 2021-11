Zahl der Neuinfektionen in Vorarlberg stabil

Spitalsbelegung praktisch unverändert.

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen ist in Vorarlberg stabil geblieben. 520 Neuinfektionen wurden am Montag registriert. 571 Personen galten als wieder genesen, die Zahl der aktiv Positiven sank laut Dashboard des Landes um 55 auf 10.571. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 1.317 Fällen pro 100.000 Einwohner und ist damit weiter leicht fallend. Vier Menschen sind am Montag am oder mit dem Virus verstorben.

Damit sind seit Beginn der Pandemie in Vorarlberg 369 Corona-Tote zu beklagen. Die Belegung der Spitäler blieb weiterhin fast unverändert hoch. Auf den Normalstationen wurden am Dienstag 122 Coronapatienten betreut, auf den Intensivstationen 23. Nach Angaben des Landes ist mit einem weiteren Anstieg dieser Zahlen zu rechnen, da die Spitalsaufnahme mit einer Verzögerung von zehn bis 14 Tagen erfolgt. Der Peak sollte Ende nächster Woche erreicht sein.

Rund 64 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung hatten mit Stand Dienstag ein gültiges Impfzertifikat. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) rief im Pressefoyer nach der Regierungssitzung erneut alle bereits Geimpften zur Boosterimpfung auf. 74.389 haben sich diese dritte Dosis bereits geben lassen. Erfreut zeigte sich Wallner darüber, dass bereits 1.500 Kinder im Land geimpft wurden.