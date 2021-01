Zahlen weiter zu hoch: Das sind die Corona-Hotspots Österreichs

In diesen Bezirken gibt es derzeit die meisten Corona-Fälle.

Stand heute befinden wir uns seit 15 Tagen im harten Lockdown. Die Maßnahmen zeigen noch lange nicht die erwünschte Wirkung. Gestern zählten Behörden in Österreich 2.063 Neu-Infektionen. Innerhalb von 24 Stunden starben 73 Personen am Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Infektionen pro 100.000 Menschen in einer Woche) liegt bei 161.

Die vom Gesundheits¬minister Rudolf Anschober vorgegebene Ziele waren: „Deutlich unter 100 bei der Sieben-Tage-Inzidenz“. Wir liegen um 61 % daneben!

Hier gibt’s die meisten Fälle

Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Tamsweg 538 Hallein 508 Hermagor 471 Sankt Veit 413 Feldkirchen 375 Waidhofen/Ybbs 348 Sankt Johann 346 Zell am See 331 Kitzbühel 310 Kirchdorf 308

Am meisten Neuinfektionen gibt es derzeit in Salzburg und Kärnten. Absolute Hotspots sind die Bezirke Tamsweg und Hallein.