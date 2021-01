Lockdown bis Februar droht: Corona-Zahlen viel zu hoch

Noch immer mehr als 2.000 Infektionen pro Tag. Maßnahmen verfehlen Ziel.

Stand heute befinden wir uns seit 15 Tagen im harten Lockdown. Die Maßnahmen zeigen noch lange nicht die erwünschte Wirkung. Gestern zählten Behörden in Österreich 2.063 Neu-Infektionen. Innerhalb von 24 Stunden starben 73 Personen am Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Infektionen pro 100.000 Menschen in einer Woche) liegt bei 161.Außerdem sind Experten und Politiker wegen weiterer Faktoren in Sorge.