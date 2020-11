Zwei Drittel wollen Weihnachten feiern wie immer

Nur 6 Prozent wollen sich vor dem Fest selbst isolieren.

Zwei Drittel der Österreicher wollen sich laut einer Umfrage der Makam Research GmbH trotz Corona nicht die Freude an Weihnachten verderben lassen. "67 Prozent planen, das Weihnachtsfest trotz Corona genauso zu verbringen wie immer", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Sechs Prozent planen eine Selbstisolation in der Woche vor dem Fest, um die Familie treffen zu können.

Während sich der Großteil der Bevölkerung hinsichtlich der Personenanzahl bei der privaten Weihnachtsfeier nicht einschränken will, wollten zwölf Prozent der Befragten das Fest heuer mit weniger Familienmitgliedern und Freunden als gewohnt begehen. Vor allem Personen aus der Generation 60plus zeigten sich hinsichtlich großer Familienfeiern distanziert. So will knapp jede bzw. jeder Fünfte aus dieser Altersgruppe die Anzahl der Kontakte auch bei den Weihnachtsfeierlichkeiten reduzieren.

2 Prozent verzichten auf Feierlichkeiten

Damit einher geht, dass rund vier Prozent der Bevölkerung beim heurigen Weihnachtsfest auf den Umgang mit Eltern oder Großeltern verzichten werden. Tragisch ist dabei die drohende Gefahr einer sozialen Vereinsamung darin - zwei Prozent werden das Weihnachtsfest aufgrund von Corona heuer erstmalig allein verbringen, und weitere zwei Prozent verzichten gänzlich auf Feierlichkeiten.

Die Ergebnisse resultieren aus einer Online-Befragung von 644 Österreichern ab 20 Jahren, repräsentativ auf Geschlecht und Alter.