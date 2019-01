"3" mit nächsten Schritt zum Ende der SIM-Karte

Völlig autark

Die staub- und wasserfeste neue Smartwatch von Samsung konnte in unserem Test auf ganzer Linie überzeugen. Bei "3" ist die Galaxy Watch in beiden Größen (42 und 46 mm) ab 0 Euro in Kombination mit dem Tarif Christmas XL verfügbar. Dank eSIM bietet das LTE-fähige Wearable auch ohne Smartphone volle Konnektivität. Sie kann also völlig autark verwendet werden. Alle zentralen Features funktionieren auch ohne Kopplung an ein Handy.

eSIM mit Vorteilen für Nutzer und Hersteller

Die "embedded SIM" (eSIM) ist eine im Endgerät bereits integrierte SIM-Karte - sie ist also fix verbaut und nicht herausnehmar. Für Kunden bedeutet das: Kein SIM-Träger mehr, kein Herausbrechen des richtigen SIM-Karten-Formats und ein einfacherer Wechsel auf ein anderes Gerät. Im Fall der neuen iPhone Modelle ermöglicht die eSIM auch die Nutzung von zwei Rufnummern mit einem Smartphone. In den nächsten Jahren werden immer mehr Handys und Wearables auf diese Technologie setzen. Kein Wunder, schließlich bietet sie nicht nur für die User einige Vorteile. So kommen Smartphones mit einem herausnehmbaren Slot weniger aus, was es deutlich erleichtert, die Geräte wasserfest zu machen. Darüber hinaus bekommen damit auch die Designer einen größeren Gestaltungsspielraum.