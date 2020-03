8 Tipps für technisch perfektes Homeoffice

Praktische Tools, richtige Synchronisierung, nützliche Software & Co. für Heimarbeit.

Das Corona-Virus hat die Bürowelt in vielen heimischen Firmen regelrecht auf den Kopf gestellt. Zahlreiche Arbeitgeber verordneten ihren Mitarbeitern Home Office oder eröffneten ihnen zumindest die Option für diese Form des Arbeitens. Oft fehlt es aber noch an professionellen Tools, damit diese ihren Job bestmöglich von zu Hause aus durchführen können. Passend dazu hat nun Martin Puaschitz, Branchenvertreter der IT-Dienstleister in der Wiener Wirtschaftskammer, Tipps über bewährte Gadgets, Tools und technische Vorkehrungen, die den Unternehmen und ihren Mitarbeitern die Arbeit enorm erleichtern, zusammengestellt. Diese möchten wir Ihnen nicht vorenthalten.

8 Tipps für technisch perfektes Home Office

„Home Office ist bei vielen Unternehmen schon seit Jahren Usus. Allerdings hatten diese ausreichend Zeit, ihre digitale Infrastruktur optimal an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Andere trifft es völlig unvorbereitet“, analysiert der IT-Experte. Die technischen Möglichkeiten seien jedenfalls vielfältig. Konkret gibt Puaschitz folgende acht Tipps: