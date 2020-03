Geniales Update für Mario Kart am Smartphone

Android- und iOS-Nutzer dürfen sich bei Mario Kart Tour auf eine echte Top-Funktion freuen.

Im Vorjahr brachte Nintendo erstmals eine mobile Version seines Kultgames Mario Kart auf den Markt. Seit dem Start erfreut sich Mario Kart Tour in den Appstores großer Beliebtheit. Und in Kürze dürften die Download-Zahlen noch einmal rapide ansteigen. Denn ab 9. März 2020 wird das Handy-Game um eine neue Top-Funktion erweitert.

>>>Nachlesen: Mario Kart ab sofort am Smartphone

Mehrspieler-Modus

Frühaufsteher kommen als erste zum Zug. Denn das Gratis-Update wird an diesem Tag um 4:00 Uhr (unserer Zeit) veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt wird Mario Kart Tour um einen Mehrspieler-Modus erweitert. Das heißt: Die Nutzer können mit Freunden und anderen Gamern aus aller Welt um die Wette rasen. Diese Echtzeit-Multiplayer-Rennen versprechen enormen Spielspaß. In dem neuen Modus bietet Nintendo den Mario Kart-Fans sogenannte Standard-Rennen gegen Rivalen aus aller Welt. Die Regeln wechseln dabei täglich. Es gibt also immer neue Challenges mit großer Abwechslung.

© Nintendo

Gamer in der Nähe

Weiters eröffnet das Update auch die Möglichkeit, eine virtuelle Multiplayer-Lobby zu erstellen. Dort kann man sich dann mit Freunden und Spielern, die sich in der Nähe befinden, Rennen nach eigenen Regeln liefern. Um gegen Gamer in der Nähe anzutreten, muss die Nutzung von Ortungsdiensten auf Smartphones und Tablets aktiviert sein.

© Nintendo

Neuheit für Abonnenten

Darüber hinaus hat sich Nintendo auch für die Besitzer eines Mario Kart Tour Gold Passes (5,50 Euro/Monat) etwas einfallen lassen. Im Modus „Gold-Rennen“, der nur den Abonnenten offensteht, können die Spieler im 200-ccm-Modus noch mehr aufs Tempo drücken. Dabei dürfte sich im Mehrspieler-Modus tatsächlich die Spreu vom Weizen trennen. In der kostenpflichtigen Version gibt es auch spielinterne Gold-Geschenke nach jedem Rennen sowie spezielle Abzeichen für die Teilnahme an den Gold Challenges.

>>>Nachlesen: Nintendo Switch ist im Höhenflug