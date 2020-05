yesss! verkauft wieder beliebte Smartphones ab, die offen für alle Netze sind.

Aufgrund des Feiertags am Donnerstag findet der yesss! „Happy Day“ dieses Mal an einem Mittwoch (20. Mai) statt. Bei der zweiten Ausgabe in diesem Jahr verkauft die A1 -Tochter wieder mehrere Smartphones ab. Diese sind offen für alle Netze. Ende Jänner markierte das Huawei P30 Pro das Highlight . Dieses Mal dürften Smartphones von Huawei und Samsung den größten Anklang finden. Dabei handelt es sich zwar um Modelle des Jahrgangs 2019, dennoch spielen sie in ihrem Segment nach wie vor vorne mit.

yesss! verschleudert Smartphones

Konkret gibt es am heutigen Happy Day das Huawei P30 und das Samsung Galaxy A70 zum absoluten Kampfpreis. Für das 6,1 Zoll große Huawei-Smartphone mit Triple-Kamera, das im Gegensatz zu den neuesten Modellen über alle Google-Dienste verfügt, werden 289,90 Euro fällig. Zum Vergleich Beim günstigsten Online-Händler kostet es 395 Euro (geizhals.at-Check am 20. Mai; 8:30 Uhr). Das Galaxy A70 verschleudert yesss! um 249,90 Euro. Beim günstigsten Online-Händler kostet das 6,7 Zoll große Samsung-Smartphone je nach Farbvariante zwischen 348,90 Euro (Koralle) und 363 Euro (Schwarz). Die Ersparnis fällt also bei beiden Geräten immens aus.

Weitere Angebote

Darüber hinaus sind am zweiten Happy Day des Jahres noch das Samsung Galaxy A40 um 149,90 Euro, das Honor 20 Lite um 139,90 Euro sowie das Emporia TouchSmart um 89,90 Ero.

Happy Day dauert 14 Stunden

Bei yesss! gibt es diese Smartphones zu diesen Preisen nur am 20. Mai 2020 von 10 bis 24 Uhr ausschließlich online.

