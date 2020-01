Fans jubeln: Konkretes Indiz für den Nachfolger von Grand Theft Auto 5.

Nachdem Rockstar Games Ende 2019 mit einer Stellenausschreibung selbst einen Hinweis auf GTA 6 / GTA VI gegeben hat, gibt es nun eine weiteres Indiz, das für den Start des Grand Theft Auto 5 Nachfolgers spricht. Die Quelle ist zwar ziemlich kurios, jedoch äußerst glaubhaft. Rockstar Games dürfte über den "Leak" nicht allzu glücklich sein.

Steuerbehörde verrät GTA 6-Start

Ausgangspunkt war eine Anfrage einer britischen Gruppe, die Verschwendung von Steuergeld anprangert. Konkret wollte TaxWatch UK vom Parlament wissen, weshalb Rockstar Games im Jahr 2019 in Großbritannien fast 45 Millionen Euro (37,9 Mio. Pfund) Steuern erlassen wurden. Die Antwort der zuständigen Steuerbehörde dürfte GTA-Fans freuen. Denn laut einer Aussendung von TaxWatch UK dürfte Rockstar Games die Steuerbefreiung im Vorjahr aufgrund der Entwicklung von GTA 6 bekommen haben.

Steuerbefreiung für Publisher

Ausschnitt aus der Mitteilung inklusive Verweis auf GTA 6

In Großbritannien können Videospielstudios ein Ansuchen stellen, damit sie keine Steuern bezahlen müssen. Um in den Genuss des sogenannten "Video Games Tax Relief" zu kommen, müssen die Publisher aber einige Voraussetzungen erfüllen. Bei Rockstar Games scheinen diese gegeben zu sein. Details zu GTA 6 gibt es in der Mitteilung von TaxWatch UK leider nicht.

Schuss ging nach hinten los

Kein Wunder, eigentlich wollte die Gruppe nur Kritik an der hohen Steuerbefreiung für Rockstar Games üben. Stattdessen machte sie nun Werbung für die Firma und entzückt zudem die weltweite GTA-Fangemeinde. Denn obwohl es nach wie vor keine offizielle Bestätigung für den Grand Theft Auto 5 Nachfolger gibt, scheint mittlerweile festzustehen, dass ein solcher kommen wird.

