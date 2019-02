WhatsApp bringt geniale Neuerung

Diese WhatsApp-Neuheit hat es in sich und dürfte sich bei vielen Nutzern schnell zu einer der beliebtesten Funktionen entwickeln. Sie sorgt nämlich dafür, dass man sich auf praktische Art und Weise gegen nervige Chats wehren kann.

Ein Update soll es in Zukunft ermöglichen, dass man nicht mehr automatisch zu Gruppen hinzugefügt werden kann. So können User nun in den Einstellungen auswählen, ob „Jeder“, „Meine Kontakte“ oder „Keiner“ einen zu einer Gruppe hinzufügen kann.

Besteht die Berechtigung nicht, so bekommt man zukünftig eine Einladung, die nach 72 Stunden automatisch erlischt.

Vorerst wird diese Änderung in der Beta-Version getestet. Wann alle WhatsApp-User in den Genuss des Updates kommen, ist bisher nicht bekannt.