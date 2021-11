Der Pop-Up Hub in Wien bietet u.a. 40 vollausgestattete Gaming-Stationen (PC, Konsole & Smartphone).

eSports führt mittlerweile auch in Österreich kein Nischendasein mehr. A1 war bei der rasanten Entwicklung dieser noch jungen Sportart vom Beginn an mit dabei. Nun setzt der Mobilfunker einen weiteren Schritt, um den heimischen E-Sport weiter zu pushen. Konkret wird eine kostenlose Gaming-Zone in Wien eröffnet. Für einen Monat erwartet dort alle Gaming Fans ein abwechslungsreiches Programm inklusive Community Gatherings, Turnieren und Gaming Challenges aus der A1 eSports Welt.

Neuer Partner

Los geht es am 19. November. Ab diesem Tag kann der neue eSports Pop Up Hub bis zum 23. Dezember 2021 kostenlos genutzt werden. Als Standort wurde die Station des City Airport Train (CAT) in Wien Mitte „The Mall“ ausgewählt. Der Expresszug zum Flughafen nimmt aufgrund der Corona-Pandemie erst im Frühjahr 2022 seinen Betrieb wieder auf. Mit dieser A1-Kooperation investiert der CAT erstmals in den nationalen eSports.

40 Stationen

Für ein ideale Zocker-Bedingungen sollen neben 40 vollausgestatteten Gaming Stations – bestehend aus PCs, Konsolen und Top-Smartphones ( ZTE Axon 30 Ultra ) – auch das A1 5G-Netz sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gemeinsam mit den A1 eSports League Partnern (ZTE, Red Bull, paysafecard, Kelly’s, etc.) sorgen.

Öffnungszeiten

Der Eintritt und die Teilnahme sind für alle Gaming- und E-Sports Fans kostenlos möglich. Geöffnet ist der Gaming Hub vier Tage pro Woche. Immer von Mittwoch bis Samstag zwischen 13:00 und 22:00 Uhr.

Externer Link

Mehr Informationen zum Pop Up Hub gibt es hier