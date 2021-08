Amazon-Pakete bekommt man bald nur noch mit Passwort

Online-Händler stellt sein Liefersystem um – mit Konsequenzen für die Kunden.

Amazon führt eine Änderung bei seinen Lieferungen ein. Der Online-Händler möchte künftig offenbar auf Nummer sicher gehen, dass die bestellten Pakete auch tatsächlich beim richtigen Empfänger ankommen. Deshalb gibt es künftig bei teuren Bestellungen die "Sichere Zustellung mit Einmalpasswort“.

Mehr Sicherheit

Konkret bedeutet das, dass der Online-Händler eine 2-Faktor-Authentifizierung einführt. Diesen Sicherheitsmechanismus gibt es in immer mehr Bereichen – den Anfang machten Banken und Messenger-Dienste. Ende letzter Woche führte auch Magenta eine 2-Faktor-Authentifizierung für seine SIM-Karten ein . Bei den Amazon-Lieferungen soll sie ebenfalls für mehr Sicherheit sorgen.

So funktioniert´s

Wer bei Amazon künftig etwas teures kauft, bekommt ein Einmalpasswort zugesendet. Sobald der Artikel auf dem Weg ist, wird ein sechsstelliger numerischer Code an die mit dem eigenen Amazon-Account verknüpfte E-Mail-Adresse geschickt. Darüber hinaus ist das Passwort auch in „Meine Bestellungen“ auffindbar. Hierzu muss man jedoch die Option „Lieferung verfolgen“ auswählen.

Wenn nun der Amazon-Lieferant an der Tür klingelt, übergibt er das Paket nur, wenn der Empfänger das Einmalpasswort vorweisen kann. Sollte man selbst nicht zuhause sein, muss man den Code einer anderen Person, die im Haushalt lebt, mitteilen. Amazon rät übrigens davon ab, dem Lieferanten den Code vorab per Telefon mitzuteilen. Lieferungen an ein Postfach oder eine Abholstation dürfte es bei teuren Bestellungen künftig nicht mehr geben.