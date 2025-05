Apple macht Schluss: DIESE beliebte iPhone-App wird jetzt komplett ersetzt

Mit dem kommenden Update auf iOS 19 stellt Apple seine Strategie rund ums Spielen auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV komplett um. Die altbekannte App Game Center verschwindet – und macht Platz für eine neue Anwendung, die mehr als nur eine Liste von Freunden und Erfolgen zeigt.

Was das für Nutzer bedeutet, wann die Umstellung erfolgt und warum sogar Mac-Nutzer erstmals profitieren, lesen Sie hier.

Neue Spiele-App mit iOS 19 bringt große Veränderungen

Apple plant mit dem Update auf iOS 19 (erscheint voraussichtlich im September 2025) die Abschaffung des Game Centers. Diese App war über Jahre hinweg die zentrale Anlaufstelle für Spielerinnen und Spieler innerhalb des Apple-Kosmos. Doch gepflegt wurde sie nur unregelmäßig – Updates waren spärlich, der Funktionsumfang blieb über Jahre hinweg begrenzt.

Stattdessen wird Apple mit iOS 19, macOS 16 und tvOS 19 (jeweils für iPhone, iPad, Mac und Apple TV) eine neue Spiele-App einführen. Diese soll laut einem Bericht von Bloomberg noch im Laufe des Jahres erscheinen und automatisch auf allen unterstützten Geräten installiert werden.

Das bringt die neue Spiele-App

Die neue Anwendung soll weit mehr leisten als das alte Game Center:

Bestenlisten für verschiedene Spiele

Freischaltbare Erfolge direkt einsehbar

Redaktionelle Inhalte, die neue Titel oder Updates vorstellen

Kommunikationsmöglichkeiten, etwa um sich mit anderen Spielenden auszutauschen

Damit erinnert das neue Spiele-Hub an Plattformen wie Steam (bekannt von PCs, vor allem in Europa und den USA) oder Xbox Live von Microsoft. Es entsteht ein zentrales System, in dem sowohl Apple Arcade-Spiele als auch Angebote anderer Hersteller nebeneinander ihren Platz finden.

Vorstellung bei Apples Entwicklerkonferenz

Die Präsentation der neuen App wird für den 9. Juni 2025 erwartet – an diesem Tag findet die jährliche WWDC (Apples Entwicklerkonferenz) statt. Der öffentliche Start erfolgt voraussichtlich im September 2025, zusammen mit den neuen Versionen der Betriebssysteme.

Neue Perspektiven für Mac-Spieler

Eine besonders interessante Neuerung betrifft Nutzer von Mac-Computern. Die bisherige Game Center-App war stark eingeschränkt und erlaubte kaum Integration von Spielen außerhalb des offiziellen Mac App Stores. Das soll sich ändern. Die neue App wird Berichten zufolge auch Spiele unterstützen, die direkt von den Entwickler-Webseiten oder über Plattformen wie Steam geladen wurden. Damit öffnet Apple das System stärker für Inhalte außerhalb des eigenen Angebots – eine Änderung, die Mac-Spieler lange gefordert haben.