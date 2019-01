Nachdem sich aufgrund des verstärkten Drucks von Seiten der EU bereits im Vorjahr angedeutet hat, dass Apple bei seinen iPhones künftig vom hauseigenen Lightning-Anschluss (Bild oben) auf den branchenweiten USB-C-Anschluss umsteigen will, scheint die Umstellung nun tatsächlich zu erfolgen. Dann können endlich auch Apple-User zum Aufladen ihrer iPhones die Kabel von anderen Smartphone-Anbietern verwenden.

USB-C für iPhone, iPad und neuen iPod touch (!)

Laut einem Bericht des stets bestens informierten japanischen Techblogs MacOtakara arbeitet Apple derzeit mit Hochdruck daran, den USB-C-Anschluss in seine mobilen Geräte zu integrieren. Von der Umstellung sollen nicht nur iPhones und iPads betroffen sein, sondern auch der iPod Touch. Von Letzterem soll es nämlich eine Neuauflage geben. Die aktuelle, sechste Generation des MP3-Players wurde 2015 präsentiert und ist schon ziemlich in die Jahre gekommen. Ob sich der Umstieg bereits bei der für diesen Herbst erwarteten iPhone-Generation (iPhone XI) ausgeht, steht laut dem Bericht noch nicht fest. Spätestens 2020 soll es jedoch soweit sein.

Umstieg sehr wahrscheinlich

Der Wechsel von der Lightning-Schnittstelle zum USB-C-Standard klingt in zweierlei Hinsicht plausibel. Zum einen setzt Apple bei seinen aktuellen MacBooks bereits auf den branchenüblichen Anschluss, zum anderen dürfte auch die Vorgabe der EU eine gewichtige Rolle spielen. Bis auf Apple haben so gut wie alle großen Hersteller eine freiwillige Vereinbarung in die Tat umgesetzt und den USB-C-Anschluss bei ihren Geräten eingeführt. Lediglich Apple tanzte aus der Reihe, obwohl der US-Konzern die Vereinbarung unterzeichnet hatte. Da die freiwillige Umstellung auf den gemeinsamen Standard damit gescheitert ist, kündigte die EU im Vorjahr an, weitere Optionen zu prüfen. Konkret könnten Apple für alle ohne USB-C-Anschluss verkauften Geräte innerhalb der EU Strafzahlungen drohen. Das könnten schnell einige Milliarden fällig werden.

Ziele dieser Selbstverpflichtung waren, eine Erleichterung für die Verbraucher sowie die Eindämmung des Elektroschrotts.

