Morgen kommt das neue iPhone

Am Dienstag um 19 Uhr präsentiert Apple online die neuen iPhones.

Cupertino. Der wichtigste Tag des Jahres für Apple-Fans steht bevor: Am Dienstag enthüllt der US-Konzern die nächste Generation seines Kult-Smartphones. Um 19 Uhr unserer Zeit startet der Online-Event, oe24.at wird live berichten.

Wie immer hat Apple vorab keinerlei Informationen veröffentlicht – nicht einmal der wahrscheinliche Name iPhone 13 ist bestätigt. In der Gerüchteküche wird aber seit Wochen heftig spekuliert. Die Insider-Details: