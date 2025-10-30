Apps erst ab 18: Google führt Alterskontrolle für Android ein

Google führt in einigen Gegenden neue Abläufe zur Altersbestätigung im Play Store ein. Damit soll geprüft werden, ob Personen, die bestimmte Anwendungen laden möchten, mindestens 18 Jahre alt sind.

Dies betrifft vorerst nur einzelne Länder, doch das Thema sorgt bereits für Diskussionen im Netz.

Neue Alterskontrolle im Play Store

Google beginnt damit, in bestimmten Regionen eine Altersprüfung einzuführen. Wer dort Apps laden möchte, die nur für Personen ab 18 Jahren zugelassen sind, muss künftig sein Alter nachweisen.

Dazu stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:

Vorzeigen eines amtlichen Ausweises (über Foto-Upload)

Ein Foto der eigenen Person zur groben Altersabschätzung

Nutzung einer Kreditkarte (beispielsweise aus den USA oder anderen Ländern mit vergleichbaren Zahlungswegen)

Dienste wie Verifymy.io, die anhand von E-Mail-Aktivitäten versuchen einzuschätzen, wie alt eine Person ungefähr ist (nicht überall verfügbar)

Der externe Dienst untersucht, bei welchen Online-Diensten eine angegebene E-Mail-Adresse bereits eingesetzt wurde. Daraus wird versucht, das ungefähre Alter abzuleiten. Viele Menschen äußern jedoch Zweifel daran, ob dies aus Sicht des Datenschutzes gut gelöst ist.

Gründe für die Einführung

Die Maßnahme hängt vor allem mit neuen gesetzlichen Vorgaben in mehreren Bundesstaaten der USA zusammen. Dort sollen Online-Anbieter das Alter ihrer Nutzerinnen und Nutzer prüfen. Auch andere Dienste wie YouTube haben bereits reagiert. Der Start erfolgt schrittweise, und es ist noch nicht klar, in welchen Ländern oder Gegenden die Kontrolle als nächstes aktiv wird. Einige Personen berichten bereits davon, dass sie nicht nur beim Laden von Apps, sondern auch bei der Google-Suche gebremst wurden, wenn sie keine Altersprüfung durchgeführt haben.

Viele Menschen begrüßen den Gedanken, jüngere Personen besser zu schützen. Gleichzeitig gibt es viele Diskussionen über den Umgang mit persönlichen Daten. Dazu kommen regionale Unterschiede bei den verfügbaren Methoden: Nicht in allen Ländern stehen dieselben Abläufe zur Verfügung. Außerdem wird häufig gefragt, warum ein Ausweis, der bereits in Google Wallet hinterlegt ist, nicht automatisch zählt. Aktuell betrifft die Altersprüfung nur Teile der USA. Ob und wann die Regel auch in Österreich umgesetzt wird, ist derzeit noch offen.