Barbra Streisand beschwerte sich direkt bei Apple-Chef wegen Siri

Hollywood-Ikone Barbra Streisand (81) berichtet davon, wie sie bei Apple-Chef Tim Cook wegen der falschen Aussprache ihres Namens intervenierte.

Sprachassistenz Siri habe ihren Namen einfach nicht richtig ausgesprochen: "Mein Name wird nicht mit einem Z geschrieben", betonte die 81-Jährige. Schon früher hatte sie erklärt, dass das S in ihrem Nachnamen stimmlos - also zischend - ausgesprochen werde. Ein Z wird im Englischen dagegen stimmhaft und damit weich ausgesprochen.

Die Aussprache ihres Namens sei doch ganz einfach, wunderte sich die Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin in dem Gespräch mit dem britischen Sender BBC. "Ich dachte, ich rufe besser Apple an, ich meine den Chef von Apple, Tim Cook", erklärte sie. "Und er sorgte dafür, dass Siri die Aussprache meines Namens korrigierte." Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin, die in ihren neuen Memoiren "My Name Is Barbra" von ihrem Aufstieg zum Weltstar erzählt, fügte hinzu: "Das ist ein Vorteil von Ruhm!"