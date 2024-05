Beliebte Dating-App ändert Erfolgs-Format

Ab sofort gelten bei Bumble völlig neue Spielregeln.

Im Gegensatz zu Tinder und Co. ist Bumble eine so genannte "Female-First“ Dating App. Das bedeutet, dass Frauen den ersten Schritt machen. Nun werden die Spielregeln aber radikal geändert: Ab sofort können auch männliche Nutzer die Initiative starten.

„Wir sehen einen größeren Bedarf an authentischen menschlichen Verbindungen“, so CEO Lidiane Jones gegenüber CNN. Durch die neue Funktion „Opening Moves“ haben User die Wahl, entweder weiterhin das Gespräch zu starten oder dieses Privileg an den männliches Nutzer abzugeben. Wer will, dass ihr Match zuerst Kontakt aufnimmt, schreibt ab nun einfach „ wmn. “.