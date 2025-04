Blackberry-Comeback: Insider deutet neues "Retro-Modell" mit Tastatur an

Seit Jahren gilt das klassische BlackBerry-Smartphone mit physischer Tastatur als Sinnbild für eine bestimmte Ära der mobilen Kommunikation.

Während die meisten Gerätehersteller inzwischen auf große Touchscreens setzen, könnte nun ein traditionsreiches Design neu aufgelegt werden – angepasst an die heutigen technischen Anforderungen. Neue Hinweise deuten darauf hin, dass ein britisches Unternehmen an einem modernen Android-Smartphone mit echter Tastatur arbeitet. Doch wie konkret sind diese Pläne?

Ein altbekanntes Konzept mit neuer Technik

Laut aktuellen Gerüchten, die derzeit auf verschiedenen Online-Plattformen verbreitet werden, plant ein junges Unternehmen die Einführung eines neuen Smartphones, das stark an das bekannte BlackBerry Classic erinnert. Der entscheidende Unterschied: Das Gerät soll mit aktueller Technik ausgestattet sein – dazu zählen unter anderem 5G, ein AMOLED-Display, sowie das kommende Betriebssystem Android 15.

Das wohl auffälligste Merkmal soll eine physische Tastatur sein, die unterhalb des Displays angebracht ist. Diese Bauweise würde zwangsläufig zu einem kleineren Bildschirm führen, was jedoch manchen Nutzern entgegenkommen dürfte – besonders jenen, die schnelles Tippen mit haptischem Feedback bevorzugen.

Ein Markt für Tastatur-Handys

Smartphones mit physischer Tastatur gelten heutzutage als Nischenprodukt. Trotzdem tauchen immer wieder Modelle auf, die an das BlackBerry-Design erinnern. Auch Zubehör, das eine Tastatur an bestehenden Geräten ergänzt, zeigt, dass dieses Konzept noch immer eine bestimmte Zielgruppe anspricht.

Die aktuelle Entwicklung knüpft genau hier an: Das besagte britische Unternehmen soll sich Rechte an verschiedenen Technologien sowie an relevanten Patenten gesichert haben, die früher mit dem Namen BlackBerry in Verbindung gebracht wurden. (Anmerkung: Großbritannien – das Unternehmen stammt nicht aus Österreich.)

Quelle aus dem Internet – mit Vorsicht zu genießen

Die Informationen stammen offenbar von einem Nutzer auf der Online-Plattform Reddit. Er gibt an, Einsicht in interne Dokumente eines noch jungen Unternehmens erhalten zu haben. Dabei soll es sich um Materialien handeln, die im Rahmen von Investorengesprächen verwendet werden. Nach eigenen Aussagen hat der Nutzer einen Screenshot veröffentlicht, der allerdings stark bearbeitet wurde – angeblich mithilfe einer künstlichen Intelligenz, um rechtliche Probleme zu vermeiden.

Wie bei allen Gerüchten gilt auch hier: Eine unabhängige Bestätigung gibt es bisher nicht. Besonders da es sich um ein kleines Startup handelt, ist die Umsetzung eines derartigen Projekts auch von der Finanzierung abhängig.

Mögliche Ausstattung im Überblick

Sollte das Gerät tatsächlich in dieser Form erscheinen, könnten folgende technische Merkmale zum Einsatz kommen:

Betriebssystem: Android 15

Netzstandard: Unterstützung für 5G

Display: AMOLED-Technologie

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Speicherplatz: 256 oder 512 GB interner Speicher

Tastatur: Kapazitive, physische Tastatur

Weitere Merkmale: Integrierte KI-Funktionen

Diese Kombination würde das Smartphone technisch auf den neuesten Stand bringen – und dennoch ein klassisches Tippgefühl ermöglichen.