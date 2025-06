ChatGPT weltweit ausgefallen: Nutzer verzweifeln

Bei vielen Usern funktioniert der Chatbot ChatGPT nicht mehr.

Der KI-Chatbot ChatGPT und die Bildgenerierungsplattform Sora von OpenAI waren am Dienstag (10. Juni) für viele Nutzer weltweit nicht erreichbar.

OpenAI bestätigte auf seiner Website „erhöhte Fehlerraten“ und untersucht das Problem.

© allestörungen ×

Zeitlicher Verlauf des Absturzes

Erste Störungen wurden laut OpenAI bereits um 8:36 Uhr gemeldet.

Betroffen waren auch deutschsprachige Nutzer, die über Fehlermeldungen wie „Hmm... something seems to have gone wrong“ berichteten ("Hmm... etwas ist schiefgegangen").

Ein Nutzer aus Norwegen klagte, ChatGPT sei „keine Minute ohne Fehler“ nutzbar gewesen.

Reaktion von OpenAI

Das Unternehmen OpenAI arbeitet an einer Lösung, hat aber noch keine genaue Ursache genannt.

Es gibt keine Prognose, wann die Dienste wieder stabil laufen werden.

ChatGPT ist einer der bekanntesten KI-Chatbots und wird weltweit in verschiedenen Bereichen genutzt. Ähnliche Ausfälle gab es in der Vergangenheit bereits, doch diesmal scheint die Störung besonders weitreichend zu sein.