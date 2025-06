Demografische Bombe: Fast eine halbe Million weniger Kinder in Österreich

Die junge Bevölkerung in Österreich hat sich stark verändert. Das sei auch in der Schule und im Alltag klar zu bemerken, sagte Studienleiter Wolfgang Mazal, der mit Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) die aktuellen Zahlen vorstellte.

Österreich ist ein Paradies für Familien – zumindest finanziell. Ganze 12,5 Milliarden Euro fließen 2023 in Unterstützung für Kinder und Jugendliche, fast fünfmal mehr als noch 1980. Die Familienbeihilfe macht mit 3,9 Milliarden den Löwenanteil aus, gefolgt von der Elementarpädagogik (3,3 Mrd.). „Österreich bietet Kindern soziale Sicherheit und eine Perspektive“, betont Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP). Doch hinter den glänzenden Zahlen lauern auch alarmierende Trends.

Betreuung auf Rekordniveau – aber immer weniger Kinder

Die Kinderbetreuung boomt: 94 % der 3- bis 6-Jährigen besuchen eine Einrichtung, bei den Unter-3-Jährigen stieg die Quote von 4,6 % (1995) auf immerhin 32,8 % (2023). Doch während der Staat die Kleinsten fördert, schrumpft die Jugend: Nur noch 1,58 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 leben hierzulande. Die Neugeborenen (79.164) bilden die kleinste Gruppe, die 6-Jährigen (92.005) die größte.

Im Jahr 1985 lebten noch 1.750.688 Menschen unter 18 Jahren in Österreich. Jetzt sind es also 173.000 Kinder weniger.

Noch heftiger ist der Rückgang bei Kindern mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Fast eine halbe Million weniger Kinder mit österreichischer Staatsbürgerschaft leben jetzt in Österreich.

Die Zahl der Kinder ohne österreichische Staatsbürgerschaft hat sich vervierfacht. Von rund 81.000 im Jahr 1985 auf jetzt rund 340.000.

Unter 18-jährige Personen nach Jahr, Staatsbürgerschaft und Gesamtzahl

Im Jahr Mit österreichischer Staatsbürgerschaft Ohne österreichische Staatsbürgerschaft Gesamt unter 18 Jahre 1985 1.669.450 81.238 1.750.688 1990 1.528.050 109.772 1.637.822 1995 1.519.091 168.696 1.687.787 2000 1.484.265 168.922 1.653.187 2005 1.449.783 160.813 1.610.596 2010 1.362.556 169.778 1.532.334 2015 1.274.412 222.472 1.496.884 2019 1.256.134 281.976 1.538.110 2020 1.252.601 289.840 1.542.441 2021 1.249.125 297.160 1.546.285 2022 1.245.660 324.562 1.570.222 2023 1.238.331 339.372 1.577.703

Quelle: Statistik Austria – STATcube

Die junge Bevölkerung in Österreich hat sich also geändert. Das sei auch in der Schule und im Alltag klar zu bemerken, sagte Institutsvorstand Univ.-Prof. Wolfgang Mazal, der an der Seite von Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) die aktuellen Zahlen vorstellte.