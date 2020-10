Das Next-Gen-Upgrade für Borderlands 3

An alle, für die Borderlands 3 auf PlayStation 5 oder Xbox Series X/S der Einstieg auf Pandora und vielen anderen Planeten ist: Willkommen bei der Party! In Borderlands 3 ballern die Spieler sich als einer von vier Kammer-Jägern – die ultimativen schatzsuchenden Badasses– mit jeweils ganz eigenen Skills, Fähigkeiten und Anpassungen durch mehrere Welten. Man kämpft solo oder gemeinsam mit Freunden gegen gestörte Gegner, holt sich massenweise Beute und rettet die Heimat vor den skrupellosesten Kultanführern der Galaxis. Danach kann man seine Abenteuer in einer Reihe unvergleichlicher Kampagnen-Add-ons und noch bevorstehender DLCs fortsetzen.