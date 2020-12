Der Facebook Messenger ist komplett down

Messenger-Dienst des Online-Netzwerks ist komplett ausgefallen.

Viele Nutzer des Facebook Messenger können den Dienst derzeit nicht nutzen. Die Chat-App von Facebook kämpft in weiten Teilen Europas seit Donnerstagmittag mit massiven Problemen. Wie ein Blick auf allestörnungen.at zeigt, ist in Österreich vor allem die Ostregion betroffen. Störungen gibt es aber auch in Ungarn, Belgien, Großbritannien und Frankreich.

© allestörungen.at

Dauer nicht absehbar

Bei den meisten Betroffenen funktioniert der Facebook Messenger gar nicht. Sie können weder Nachrichten schreiben, noch Fotos oder Videos versenden. Die Ursache für das Problem ist nicht bekannt. Facebook dürfte an der Behebung der Probleme aber bereits mit Hochdruck arbeiten. Wie lange der Totalausfall in den jeweiligen Regionen noch dauern wird, lässt sich nicht genau sagen. Normalerweise bekommen die großen IT-Riesen derartige Probleme binnen einiger Stunden in den Griff.