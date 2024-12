Die App Store Awards von Apple sind da

Apple kürte die besten Apps des Jahres: Die herausragendsten Titel standen auch heuer wieder im Rampenlicht.

Der App Store von Apple hat auch heuer wieder seine jährlichen Awards vergeben, bei denen die herausragendsten Apps und Spiele des Jahres ausgezeichnet wurden. Die App Store-Redaktion hat weltweit nach den herausragendsten Titeln gesucht und mit der Vergabe des heiß begehrten Preises die besten Beispiele für Innovation, Benutzererfahrung und Design hervorgehoben.

Die Auswahl der Gewinner war auch diesmal keine leichte Aufgabe, da viele Apps und Spiele auf höchstem Niveau konkurrierten. Neben praktischen Funktionen wurden auch technische Innovationen und benutzerfreundliche Designs berücksichtigt. Die ausgezeichneten Apps erfahren durch ihre Qualität und Innovation spätestens jetzt weltweit Anerkennung.

Allerdings: Nicht alle Gewinner sind in jeder Region oder auf allen Geräten verfügbar, was bedeutet, dass einige Nutzer möglicherweise nicht in der Lage sind, die herausragendsten Titel herunterzuladen. Hier sind die Gewinner nach Devices und Kategorien geordnet:

iPhone:

App des Jahres: "Kino - Pro Videokamera." Eine einfache Videokamera-App verwandelt alltägliche Aufnahmen in Meisterwerke – mit von der Filmkunst inspirierten Filtern.

Spiel des Jahres: "AFK Journey." Idle RPG, taktischer Battler und eine fantastische Geschichte. Das mitreißendste Abenteuer des Jahres bietet unzählige Spielmöglichkeiten und ein wahrhaft magisches Erlebnis.

iPad:

App des Jahres: "Moises: Die App für Musiker." Dieses KI-gestützte Tool versetzt Musikschaffende in die Lage, mithilfe ihrer Lieblingsstars ihr Können zu perfektionieren.

Spiel des Jahres: "Squad Busters." Ob Bogenschützen-Königin, Schweinereiter oder Huhn mit Wackelaugen – die bunt zusammengewürfelten Bataillone im Multiplayerspiel des Jahres zum Sieg zu führen, hat uns schlichtweg begeistert.

Mac:

App des Jahres: "Adobe Lightroom." Die neuesten KI-gestützten Funktionen in Adobe Lightroom revolutionieren die Art und Weise, wie wir Fotos bearbeiten – und wie wir sie aufnehmen.

Spiel des Jahres: "Thank Goodness You’re Here!" Mit ungezwungener Kreativität und einer Prise Absurdität sorgt das hinreißend witzige Abenteuer für Lacher am laufenden Band.

Apple Arcade:

Spiel des Jahres: "Balatro+" Sich ständig ändernde Regeln und verwegene Joker machen diesen Indie-Hit zu einem einzigartigen Spielvergnügen.

Apple Vision Pro:

App des Jahres "What If...? An Immersive Story." Im Zentrum einer mitreißenden Superhelden-Geschichte zu stehen – und zwar wortwörtlich –, gab uns das Gefühl, wirklich der neueste Marvel-Champion zu sein.

Spiel des Jahres: "Thrasher." Nichts hätte uns auf die optischen und akustischen Eindrücke sowie die Gefahren in den unfassbar bizarren Welten von Thrasher vorbereiten können.

Apple Watch:

App des Jahres: "Lumy - Sonnen & Fotografie." Lumy präsentiert uns übersichtlich den Verlauf der Sonne und des Mondes und bringt somit das Erlebnis nahe, nach draußen zu gehen und nach oben zu sehen.

Apple TV:

App des Jahres: "F1 TV." Live-Videofeeds aus den Formel 1-Autos gaben uns einen Einblick in die atemberaubende Geschwindigkeit und das außergewöhnliche Teamwork, das diesen Sport auszeichnet.

Gewinner: Kultureller Einfluss

"Oko - Cross streets and Maps." Mit KI-basierten Funktionen unterstützt diese auf Herz und Nieren getestete App Menschen mit Sehbehinderung, ihren eigenen Weg zu finden.

"EF Hello: Sprachen lernen." Mit jahrzehntelanger Expertise im Unterrichten von Fremdsprachen hat EF Hello eine der motivierendsten Lehrkräfte für Englisch zu bieten, die uns je begegnet ist – dabei handelt es sich um einen Marienkäfer.

"DailyArt." DailyArt setzt großartige Kunstwerke in den Kontext der Weltgeschichte und hilft uns dabei, unser tägliches Leben mit Schönheit zu erfüllen.

"NYT Games: Word, Number, Logic." Dieses Meisterwerk der Worträtselkunst bringt Familie, Freundeskreis und gleichgesinnte Sprachbegeisterte zusammen, um täglich der gemeinsamen Leidenschaft nachzugehen.

"The Wreck." Die interaktive Geschichte liefert in filmreifer Qualität einen unnachgiebigen Blick auf unsere Gedankenwelt während einer Krisensituation.

"Do You Really Want to Know 2." Mit Humor und viel Herz beleuchtet diese interaktive Geschichte die Herausforderungen, die ein Leben mit HIV mit sich bringt.

Das sind die Gewinner 2024.