Die beliebtesten YouTube-Videos 2020

Diese Clips der Videoplattform waren bei uns in diesem Jahr besonders erfolgreich.

Nach Apple hat nun auch YouTube seine Jahres-Charts veröffentlicht. Für die meisten heimischen Internet-User ist Googles Videoplattform ein ständiger Begleiter. Deshalb dürfte es auch viele YouTube-Nutzer interessieren, welche Video im Jahr 2020 in Österreich besonders hoch im Kurs standen.

Erfolgreichste YouTube-Videos 2020 in Österreich

Die meisten Views sammelte das Video 60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House und landet somit auf Platz 1 der Liste der Top Trending Videos in Österreich.





Auf Rang 2 folgt das Home-Workout-Video 10 MIN BEGINNER AB WORKOUT // No Equipment | Pamela Reif der deutschen Influencerin Pamela Reif – vor dem Erklär-Video von FinanzOnline mit “Fred”, das den dritten Rang belegt. Vielfach geklickt wurde in Österreich auch das Video Corona geht gerade erst los der deutschen Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim. Sie präsentiert wissenschaftliche Fakten auf Augenhöhe – offenbar ein Erfolgsrezept.

Top Trending Videos in Österreich 2020

Hier dienen die landesinternen Ansichten der im Jahr 2020 hochgeladenen Videos als Basis (ausgenommen sind Musikvideos, Trailer und Kindervideos).

Wer landet am Musik-Thron?

Musikvideos sind bei YouTube besonders beliebt. Hier setzt sich heuer der italienische DJ und Musikproduzent Gigi D'Agostino in Österreich heuer an die Spitze. Aber auch der bereits in den Vorjahren populäre Deutschrap kann seinen Erfolgslauf fortsetzen. So landen auch Joker Bra oder AK Ausserkontrolle weit vorne. Die Schweizerin Loredana landet gleich mehrmals in den Top 10 der meistgesehenen Musikvideos 2020 2020.





Top Musik Videos in Österreich 2020

Dieses Ranking basiert auf landesinternen Ansichten von offiziellen Musikvideos, die im Jahr 2020 hochgeladen wurden.