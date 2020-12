Die Google-Suchtrends des Jahres 2020

In diesem Jahr war die Corona-Pandemie das dominierende Thema.

Rund zwei Wochen nachdem Apple die Rankings mit den beliebtesten Apps und Spielen 2020 und eine Wochen nachdem YouTube die meistgeklickten Videos des heurigen Jahres veröffentlicht haben, zieht Google nach. Der Suchmaschinen-Primus hat am Mittwoch seinen mit Spannung erwarteten Jahresrückblick "YearInSearch“ veröffentlicht.In seiner traditionellen Rückschau der Google-Suche zeigt der Internet-Riese auch in diesem Jahr auf, was die Welt und im speziellen Österreich heuer besonders interessiert hat - die Themen, Personen und Ereignisse 2020.Wie nicht anders zu erwarten war, spielt auch bei den heurigen Google-Suchtrends das Coronavirus die Hauptrolle. Welche Begriffe die Österreicher in den jeweiligen Kategorien genau gegoogelt haben, lesen Sie im folgendem Artikel.